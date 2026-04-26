«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В центральном матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу, проходившем на стадионе Palms Sports Arena, "Карабах" одержал убедительную победу над "Нефтчи" со счетом 5:1.

Счет в матче открыл Муса Гурбанлы на 9-й минуте. На 21-й минуте защитник хозяев Эльвин Бадалов восстановил равновесие, однако еще до перерыва гости создали комфортный задел: на 32-й минуте Гурбанлы оформил дубль, а на 38-й минуте отличился Джони Монтьель. Во втором тайме "Карабах" забил еще дважды — на 68-й минуте мяч в сетку отправил Леандро Андраде, а в добавленное время (90+3) окончательный результат установил Эммануэль Аддаи.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым. После этой победы "Карабах" набирает 59 очков и продолжает борьбу за чемпионство, занимая второе место в таблице. "Нефтчи" остается на пятой позиции с 44 баллами в активе.

19:49

Завершился первый тайм матч 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом".

Ему будут помогать Джамиль Гулиев и Асиман Азизли, четвертым судьей назначен Камранбей Рагимов. За систему VAR отвечает Рауф Джабаров, ассистент VAR - Рахиль Рамазанов.