«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media20:55 - Сегодня
«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В центральном матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу, проходившем на стадионе Palms Sports Arena, "Карабах" одержал убедительную победу над "Нефтчи" со счетом 5:1.

Счет в матче открыл Муса Гурбанлы на 9-й минуте. На 21-й минуте защитник хозяев Эльвин Бадалов восстановил равновесие, однако еще до перерыва гости создали комфортный задел: на 32-й минуте Гурбанлы оформил дубль, а на 38-й минуте отличился Джони Монтьель. Во втором тайме "Карабах" забил еще дважды — на 68-й минуте мяч в сетку отправил Леандро Андраде, а в добавленное время (90+3) окончательный результат установил Эммануэль Аддаи.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым. После этой победы "Карабах" набирает 59 очков и продолжает борьбу за чемпионство, занимая второе место в таблице. "Нефтчи" остается на пятой позиции с 44 баллами в активе.

19:49

Завершился первый тайм матч 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом".

Встреча проходит на стадионе Palms Sports Arena.

На 9-й минуте мяч в сетку ворот отправил Муса Гурбанлы, на 21-й минуте в составе хозяев отличился Эльвин Бадалов,на 32-й минуте Муса Гурбанлы отметился дублем и на 38-й минуте отличился Джони Монтьель.

Отметим, что перед игрой "Нефтчи" занимал пятое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Карабах" с 56 баллами располагается на второй позиции и продолжает борьбу за чемпионство.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым. Ему будут помогать Джамиль Гулиев и Асиман Азизли, четвертым судьей назначен Камранбей Рагимов. За систему VAR отвечает Рауф Джабаров, ассистент VAR - Рахиль Рамазанов.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50