Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал

Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов вышел в финал чемпионата Европы, проходящего в Тиране.

Cпортсмен, выступающий в весовой категории 57 кг, одержал победу над представителем Грузии Роберти Дингашвили при полном преимуществе (11:1).

Напомним, что Азербайджан на Евро-26 представлен 25 спортсменами. На данный момент чемпионами Европы среди борцов греко-римского стиля стали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), а Нихат Мамедли (60 кг), Рашад Мамедов (55 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.

В женской борьбе Гюнай Гурбанова (59 кг) стала бронзовым призером чемпионата Европы.