В Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных пород

В поселке Бузовна Хазарского района Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных пород.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, 23 марта полиция выявила и пресекла незаконные работы на территории поселка.

Установлено, что организатором работ являлся Алескер Джафаров (1978 г.р.), а камни извлекались с использованием техники, управляемой Тебризом Оруджевым (1985 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело.

Джафаров привлечен к ответственности, следствие продолжается.