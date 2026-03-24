 В Китае семь собак во главе с корги прошли 17 км, чтобы вернуться к хозяевам - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Китае семь собак во главе с корги прошли 17 км, чтобы вернуться к хозяевам - ВИДЕО

First News Media17:57 - Сегодня
В соцсетях завирусилось видео, на котором корги по кличке Толстячок ведет шесть собак за собой вдоль трассы.

На северо-востоке Китая группа из семи собак смогла самостоятельно вернуться к хозяевам в родную деревню, преодолев 17 км.

В середине марта в китайских соцсетях завирусилось видео, на котором вдоль трассы идет группа из семи собак, среди которых есть золотистый ретривер, лабрадор, немецкая овчарка и пекинес. Возглавляет «стаю» корги по кличке Дапанг, или Толстячок.

Ролик вызвал беспокойство у волонтеров, опасавшихся за животных из-за морозов — ночью температура в регионе опускалась ниже нуля. Одна из зоозащитниц по имени Тун Тун начала обходить деревни, расклеивать объявления и даже использовала дрон, чтобы найти собак. «Я проснулась утром и увидела, что идет снег. Я очень переживала, что собаки остались без еды и воды», — рассказала она.

19 марта стало известно, что животные благополучно добрались домой. Хозяйка трех из них рассказала, что искала питомцев четыре дня и уже почти потеряла надежду. Внезапно корги Толстячок сам вернулся домой. Позже она нашла остальных собак в соседних деревнях — их приютили местные жители.

«Нам очень повезло, что они вернулись, а не стали чьей-то едой», — сказал владелец немецкой овчарки и золотистого ретривера.

Причины исчезновения животных точно не установлены. В сети высказывались опасения, что собак могли похитить, в том числе ради мяса, однако власти опровергают эти версии.

Управление культуры и туризма провинции Цзилинь заявило, что собаки сами ушли, привлечённые немецкой овчаркой в период течки.

В Китае кража собак считается уголовным преступлением, наказание зависит от стоимости животного. Несмотря на это, подобные случаи фиксировались в Чанчуне, Харбине и Даляне.

Отметим, что в северных регионах Китая всё ещё работают некоторые рестораны, где подают собачье мясо — считается, что оно помогает переносить суровые зимы. Однако эта практика остаётся крайне спорной. Разведение собак на фермах встречается редко из-за высоких затрат, поэтому бездомные и украденные животные становятся более дешёвым источником для поставщиков мяса.

История получила огромный отклик: оригинальное видео набрало более 230 миллионов просмотров в Китае. Путь собак многие назвали одновременно невероятным и трогательным.

Пользователи выражали облегчение, что животным удалось избежать трагической участи, а также хвалили оперативную работу властей и зоозащитников, участвовавших в спасении.


Поделиться:
369

Актуально

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полётов - ...

Политика

Спикер парламента Армении - журналистам: Карабах принадлежит Азербайджану - ...

Общество

Дорожная полиция предупреждает: на дорогах ожидается туман!

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с беспорядочной парковкой автомобилей в ...

В мире

Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

Россия ударила по центру Львова: есть пострадавшие - ВИДЕО

ЦАХАЛ атаковал топливные станции в Ливане - ВИДЕО

Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пехлеви призвал Трампа и Нетаньяху не убивать мирных иранцев

Умер легендарный актёр Чак Норрис

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Последние новости

Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

Сегодня, 19:15

Россия ударила по центру Львова: есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

ЦАХАЛ атаковал топливные станции в Ливане - ВИДЕО

Сегодня, 18:35

Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

Сегодня, 18:30

QatarEnergy объявил о форс-мажоре по долгосрочным контрактам на поставку СПГ

Сегодня, 18:25

Ветеран Отечественной войны погиб в страшном ДТП - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:20

Шахбаз Шариф: Пакистан готов принять переговоры Ирана и США

Сегодня, 18:08

В Китае семь собак во главе с корги прошли 17 км, чтобы вернуться к хозяевам - ВИДЕО

Сегодня, 17:57

Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:46

Израиль планирует оккупировать южный Ливан - СМИ

Сегодня, 17:37

Иран прекратил поставки газа в Турцию после удара Израиля

Сегодня, 17:23

Сахиба Гафарова прибыла в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме - ФОТО

Сегодня, 17:08

Китай создаёт «подводную карту войны» на фоне соперничества с США

Сегодня, 16:58

Тегеран согласился на переговоры с Вашингтоном

Сегодня, 16:45

ВЭФ объявил о переносе встречи в Саудовской Аравии из-за ситуации в регионе

Сегодня, 16:25

США усиливают помощь Украине - Тиллерсон озвучил новые меры

Сегодня, 16:13

В Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных пород

Сегодня, 16:08

Посла Ирана в Ливане объявили персоной нон-грата

Сегодня, 15:50

Новым секретарем Совбеза Ирана назначили Мохаммада Багера Зольгадра

Сегодня, 15:43

Трамп стремится достичь сделки с Ираном для прекращения боевых действий

Сегодня, 15:38
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40