В Китае семь собак во главе с корги прошли 17 км, чтобы вернуться к хозяевам - ВИДЕО

В соцсетях завирусилось видео, на котором корги по кличке Толстячок ведет шесть собак за собой вдоль трассы.

На северо-востоке Китая группа из семи собак смогла самостоятельно вернуться к хозяевам в родную деревню, преодолев 17 км.

В середине марта в китайских соцсетях завирусилось видео, на котором вдоль трассы идет группа из семи собак, среди которых есть золотистый ретривер, лабрадор, немецкая овчарка и пекинес. Возглавляет «стаю» корги по кличке Дапанг, или Толстячок.

Ролик вызвал беспокойство у волонтеров, опасавшихся за животных из-за морозов — ночью температура в регионе опускалась ниже нуля. Одна из зоозащитниц по имени Тун Тун начала обходить деревни, расклеивать объявления и даже использовала дрон, чтобы найти собак. «Я проснулась утром и увидела, что идет снег. Я очень переживала, что собаки остались без еды и воды», — рассказала она.

19 марта стало известно, что животные благополучно добрались домой. Хозяйка трех из них рассказала, что искала питомцев четыре дня и уже почти потеряла надежду. Внезапно корги Толстячок сам вернулся домой. Позже она нашла остальных собак в соседних деревнях — их приютили местные жители.

«Нам очень повезло, что они вернулись, а не стали чьей-то едой», — сказал владелец немецкой овчарки и золотистого ретривера.

Причины исчезновения животных точно не установлены. В сети высказывались опасения, что собак могли похитить, в том числе ради мяса, однако власти опровергают эти версии.

Управление культуры и туризма провинции Цзилинь заявило, что собаки сами ушли, привлечённые немецкой овчаркой в период течки.

В Китае кража собак считается уголовным преступлением, наказание зависит от стоимости животного. Несмотря на это, подобные случаи фиксировались в Чанчуне, Харбине и Даляне.

Отметим, что в северных регионах Китая всё ещё работают некоторые рестораны, где подают собачье мясо — считается, что оно помогает переносить суровые зимы. Однако эта практика остаётся крайне спорной. Разведение собак на фермах встречается редко из-за высоких затрат, поэтому бездомные и украденные животные становятся более дешёвым источником для поставщиков мяса.

История получила огромный отклик: оригинальное видео набрало более 230 миллионов просмотров в Китае. Путь собак многие назвали одновременно невероятным и трогательным.

Пользователи выражали облегчение, что животным удалось избежать трагической участи, а также хвалили оперативную работу властей и зоозащитников, участвовавших в спасении.



