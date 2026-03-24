ЦАХАЛ атаковал топливные станции в Ливане - ВИДЕО

Израильская армия нанесла удары по топливным станциям, которые, по ее утверждению, «финансировали» деятельность «Хезболлы» по всему Ливану.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«За прошедшие сутки армия обороны Израиля завершила очередную волну нападений по всему Ливану на заправочные станции компании "Аль-Амана", которая контролируется террористической организацией "Хезболла" и служит важной экономической инфраструктурой для террористической деятельности.

В рамках нападений были уничтожены заправочные станции в различных частях Ливана, используемые террористической организацией "Хезболла" для заправки грузовиков с оружием и террористами.

Заправочные станции обеспечивают террористической организации "Хезболла" миллионы долларов прибыли для финансирования ее деятельности и являются еще одним примером эксплуатации граждан государства Ливан "Хезболлой", которая действует под гражданским прикрытием для продвижения террористической символики.

Нападение на автозаправочные станции наносит значительный ущерб инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане, возможностям террористов террористической организации планировать террористические заговоры и продолжает наносить ущерб активам ассоциации "Аль-Карадхассан" в Бейруте в рамках экономического укрепления террористической организации в сердце гражданского населения.

Армия обороны Израиля продолжит силовые действия против террористической организации "Хезболла", которая решила присоединиться к кампании и действовать под эгидой иранского режима, и не допустит причинения вреда гражданам государства Израиль», — говорится в сообщении.