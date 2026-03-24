В Россию начали завозить трудовых мигрантов из Шри-Ланки из-за нехватки рабочих рук

В Россию на фоне дефицита рабочих рук начали завозить группы трудовых мигрантов из Шри-Ланки, сообщил посол России в южноазиатской стране Леван Джагарян.

Однако, по его словам, уже возникли трудности — в Псковской области приступившим к работе ланкийцам стали задерживать выплату заработной платы. Джагарян отметил, что в ближайшее время подобные случаи и прочие организационные трудности могут сильно ограничить приток рабочей силы из страны.

До этого посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера говорила о готовности отправлять в Россию как квалифицированных, так и неквалифицированных трудовых мигрантов. Дипломат поясняла, что Шри-Ланка является «страной — экспортером трудовых ресурсов, и многие страны — импортеры хотели бы привлекать ланкийских специалистов из-за [их] адаптивности, устойчивости, способности к интеграции, а также высокой трудоспособности». Ранее опрос более 300 российских компаний показал, что 37% предприятий уже привлекают иностранных рабочих, а 43% готовы рассматривать их на имеющиеся вакансии. При этом до полномасштабной войны в Украине о найме иностранцев заявляли только 5% компаний, а готовность к этому выражали 23%.

В 2025 году в Россию начали активно приезжать рабочие из Азии и Африки. Им предлагали официальные контракты сроком до трех лет, жилье и медстраховку. При этом работники из визовых стран въезжают в Россию по квотам. Ранее Минтруд сообщил, что общий лимит на текущий год составляет 279 тыс. человек, что на 19% больше, чем в 2025-м. Это также максимальный показатель за последние десятилетия.

В первую очередь иностранцев нанимают компании, работающие в логистике, строительстве и торговле, в которых дефицит рабочих рук составляет 40–50%, говорил замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. По данным Росстата, на конец 2025 года общая потребность российских компаний в кадрах достигала 2,7 млн человек. В то же время, согласно оценке министра труда и соцзащиты Антона Котякова, в течение ближайших семи лет России потребуется заместить 12,2 млн работников, или порядка 1,7 млн человек в год.

