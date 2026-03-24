Эрдоган призвал не позволять Израилю сорвать урегулирование конфликта вокруг Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недопустимости позволять Израилю, руководствуясь собственными интересами, подрывать процесс дипломатического урегулирования в зоне Персидского залива.

"Деятельность этой израильской сети массовых убийств должна быть немедленно прекращена во имя регионального мира и гуманности. Каждая страна должна занять смелую и активную позицию по этому вопросу. Эта бессмысленная, незаконная война должна закончиться, а дверь для диалога должна быть открыта. Должно начаться активное взаимодействие и переговорный процесс. Недопустимо, чтобы бескомпромиссная, максималистская и радикальная позиция Израиля подрывала дипломатические усилия", - сказал турецкий лидер после заседания кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация в Персидском заливе.

Он также подчеркнул, что начатая против Ирана "война - это война Израиля, но платит за нее весь мир".

