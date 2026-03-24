CENTCOM: США с начала операции поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Американские войска уничтожили более 9 тыс. целей с начала военной операции против Ирана.

Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В результате ударов было уничтожено или повреждено более 140 иранских военных кораблей, отметили военные.

Указывается, что в операциях задействованы многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Отмечается также, что американские войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении военно-промышленной базы.