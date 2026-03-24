УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержал инициативу клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) об увеличении заявочного списка на Лигу чемпионов с 25 до 28 игроков, начиная с сезона-2026/27.

Об этом 23 марта сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По информации издания, данный вопрос рассматривался в феврале на заседании клубного комитета УЕФА, однако по итогам обсуждения он не был включен в повестку следующего заседания исполнительного комитета организации. Оно запланировано на 20 мая и пройдет накануне финала Лиги Европы в Стамбуле.

Текущие правила формирования заявок действуют уже почти два десятилетия. Представители ряда клубов АПЛ выступали за их пересмотр, аргументируя это ростом количества матчей, а также увеличением нагрузки на игроков и рисков получения травм.

Уточняется, что участникам клубного комитета не удалось прийти к единому мнению. Против расширения заявок выступили, в частности, представители испанских клубов, включая мадридский «Атлетико», «Севилью» и «Реал Сосьедад».