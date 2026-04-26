Удержать марку лучших в Европе

Вернувшаяся на Родину команда Азербайджана по греко-римской борьбе в очередной раз доказала свой высокий уровень.

Еще более примечательным является и факт дебюта нового главного тренера Мохаммада Бана. После ухода с поста наставника Александра Тараканова борцы сумели в назначенные сроки удержать свою планку и адаптироваться к работе с новым тренером. Показанный результат (2 золотые и три бронзовые награды) мог быть еще лучше, если бы не травмы. Увы, история сослагательных наклонений не терпит, и на континентальном первенстве мы не досчитались двукратного чемпиона мира Ульви Ганизаде, выступающего в весовой категории 72 кг., а также Эльданиза Азизли, являющегося четырехкратным чемпионом мира и двукратным победителем Чемпионата Европы в весе 55 кг.

Золото:

Хасрат Джафаров (67 кг)

Гурбан Гурбанов (82 кг)

Бронза:

Рашад Мамедов (55 кг)

Нихат Маммедли (60 кг)

Ислам Аббасов (87 кг)

Порадовал всех, в первую очередь, Хасрат Джафаров. В свои 23 года он уже имеет за плечами бронзу Олимпиады. Уже четвертый год подряд Хасрат побеждает на ЕВРО. Ранее он выигрывал континентальный турнир в весовой категории 67 кг в 2023 году в Загребе, в 2024 – в Бухаресте, а в 2025 году - в Братислаеве. Покорилась Джафарову и Тирана, где он на пути к финалу одолел борцов из Швеции, Болгарии и Грузии. В финале Хасрат со счетом 9:5 поборол Мурата Фирата из братской Турции, установив рекорд, став первым азербайджанским четырехкратным победителем ЕВРО.

ХАСРАТ ДЖАФАРОВ

«За этими победами стоит огромный труд и упорство. Только сейчас, после завоевания медали, ты по-настоящему ощущаешь её ценность. Все трудности забываются - в памяти остаётся лишь эта победа. Эту золотую медаль и свой исторический успех я посвящаю своей дочери»

Следующая цель – стать чемпионом мира. На мировых чемпионатах борец еще не побеждал, дважды примерив серебро и одну бронзу. Выиграть этот турнир Хасрат может уже осенью в Бахрейне. Мировой чемпионат пройдет в Манаме с 24 октября по 1 ноября.

Вслед за Братиславой покорил ковры Тираны и другой азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов. Конечно же, услышав данное имя и фамилию, мы, в первую очередь, думаем о футболе, однако, успешны эти инициалы уже и в классической борьбе. В решающем поединке в категории до 82 кг победил Адлета Тюльбаева (UWW) со счетом 4:2.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

«Я просто делаю свою работу. Стараюсь максимально выполнять поставленные передо мной задачи. В этом плане мы в каком-то смысле солдаты».

Ждали многие победы и от Нихада Мамедли. После его успехов в весе 60 кг в Бухаресте и Братиславе, у него был шанс стать трехкратным чемпионом Европы. Тем более в Тиране, где он выиграл чемпионат мира в 2024 году (63 кг). Уступив в полуфинале, он нанес поражение Сунеру Конунову (UWW) 6:0.

НИХАТ МАМЕДЛИ

«Это спорт, все может быть. Просто, если есть ошибка, я ищу ее в себе. В чем я вижу свою ошибку? Возможно, я неправильно отнесся к схватке или не смог технически настроиться»

В отличии от упомянутых борцов, Рашад Мамедов (55 кг) ранее на турнире не побеждал. Он был серебряным призером Чемпионата Европы в Бухаресте в 2024 году. В его весовой категории выступает настоящая легенда азербайджанской борьбы Эльданиз Азизли. Как уже было отмечено, он не выступил по причине травмы. Проиграв в четвертьфинале Эмину Сефершaеву (UWW), Рашад принял участие в утешительной схватке, где без особых проблем одолел турецкого соперника Омера Халиса Раджаба (8:0).

РАШАД МАМЕДОВ

«Два года назад именно в этой стране, в Албании, в Тиране, я выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы (до 23 лет). В этот раз я хотел заменить эту медаль на золотую, но, к сожалению, не судьба. Однако, я все равно рад, что снова не вернулся на Родину с пустыми руками».

Вновь не удалось выиграть золото Исламу Аббасову (87 кг). На сей раз он уступил в полуфинале Семену Новикову из Болгарии со счетом 0:4, а в схватке за бронзу победил Догана Каю (Турция) 5:1, став четырехкратным бронзовым призером ЕВРО.

ИСЛАМ АББАСОВ

"Схватка за третье место бывает такой, что, либо медаль есть, либо ее нет. А во время финала ты знаешь, что, даже если проиграешь, то не останешься без медали. Поэтому, по сравнению с финалом, такая встреча бывает более стрессовой".

Не сумели завоевать в Тиране медали азербайджанские «классики» Зия Бабашов (63 кг), Санан Сулейманов (77 кг), и Мурад Ахмадиев (97 кг). Несмотря на это, команда набрала в сумме 133 очка и, опередив Турцию и Грузию, набравших соответственно 121 и 118 очков, вновь завоевала титул сильнейшей на европейском континенте. Что же ждет команду впереди? В первую очередь мировой чемпионат в Бахрейне. При этом, необходимо будет успешно выступать и в лицензионных турнирах, чтобы мы вновь увидели на золотом олимпийском пьедестале азербайджанских борцов греко-римского стиля, желательно золотых. Таких, каким был Фарид Мансуров, умеющих отдать все силы ради победы на столь важном мировом спортивном празднике.

ЭМИН АХМЕДОВ