Президент и премьер Грузии поздравили мусульман страны с праздниками Рамазан и Новруз

Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр этой страны Ираклий Кобахидзе поздравили соотечественников-мусульман с праздниками Рамазан и Новруз.

М.Кавелашвили поблагодарил мусульманскую общину за поддержку грузинских христиан, скорбящих по поводу смерти Патриарха Грузии Ильи II.

«Ваше решение разделить нашу боль и отказаться от организации мероприятий по празднованию Новруз Байрама и Рамазан Байрама в эти трудные минуты является четким подтверждением братства, дружбы и взаимного уважения, на которых строятся взаимоотношения наших христианских и мусульманских сограждан.

Еще раз поздравляю и желаю мира, счастья и благополучия. Спасибо за достойный пример солидарности, который вы показали нам в последние дни», - говорится в послании президента.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе также отметил, что в этом году эти праздники совпали со смертью Ильи II и днями национальной скорби.

«Особая благодарность мусульманской общине за искреннее сострадание, разделяющее наше общее горе и отмену праздничных мероприятий в эти дни. Эту братскую поддержку мы никогда не забудем», - подчеркнул грузинский премьер.

Он отметил, что покойный патриарх «всегда относился к мусульманской общине с особым уважением и братской любовью».

«Мы считаем нашим самым большим долгом продолжать это великое наследие», - отметил Кобахидзе.