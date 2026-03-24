«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса - ФОТО

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана.

Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Иранское государственное информагентство Tasnim News опубликовало снимок иранской ракеты, на которой размещено фото премьер-министра Испании Педро Санчеса. «Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, господин премьер-министр», - написано на ракетах на английском и фарси. Рядом - еще одно фото с акции протеста в Лондоне после удара по школе для девочек в Иране - и тоже с благодарностью к ее участникам.

Оба снимка в соцсетях сопровождает надпись: «Вот ракеты, которые вскоре будут выпущены по оккупированным территориям».

Испанский премьер-министр Санчес активно критикует начатую США и Израилем военную кампанию против Ирана, призывая стороны вернуться в русло переговоров. В начале марта Мадрид не разрешил американцам использовать свои базы для ударов по Ирану, в ответ Вашингтон пообещал разорвать с Испанией все торговые связи. Педро Санчес заявил на это, что «не будет соучастником того, что плохо для мира, из страха перед чьей-либо местью».

Израильские власти со своей стороны через соцсети обратились к Санчесу за комментариями: «Каково это - знать, что иранский режим аятолл благодарит вас, размещая ваше лицо на ракетах, которыми обстреляет мирных граждан в Израиле и арабских странах?»

Пока испанский премьер-министр не дал публичного ответа на этот вопрос.

Источник: Euronews