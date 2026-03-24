Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия

Тегеран согласился отказаться от стремления к получению ядерного оружия.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, он не хотел бы забегать вперёд, однако иранская сторона, как утверждает Трамп, согласилась на то, что никогда не будет обладать ядерным оружием.

Также американский лидер отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном. По его словам, Тегеран демонстрирует готовность к заключению соглашения.