В МИД Ирана заявили о хорошем самочувствии верховного лидера

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо, иранская государственная система функционирует эффективно.

Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу India Today.

«Верховный лидер чувствует себя хорошо, и мы рады, что наша государственная система функционирует эффективно. Наши вооруженные силы действуют в строгом соответствии с планами обороны Ирана. И, что важнее всего, наш народ сплочен перед лицом этого варварского акта агрессии», - сказал он.

Источник: ТАСС