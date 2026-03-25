США направили Ирану 15-пунктный план по выходу из ближневосточной войны

First News Media14:08 - Сегодня
По данным двух осведомлённых источников, знакомых с ходом дипломатических переговоров, Соединённые Штаты передали Ирану 15-пунктный план урегулирования продолжающейся войны на Ближнем Востоке, - сообщает The New York Times (NYT).

По их словам, документ был доставлен через Пакистан.

Содержание плана редакция NYT не видела. Однако источники, говорившие на условиях анонимности ввиду конфиденциальности переговоров, раскрыли его общие контуры: документ затрагивает иранские программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также вопросы морских коридоров. С начала конфликта Иран фактически заблокировал Ормузский пролив для западных судов, что повлекло резкий рост мировых цен на нефть и газ.

Неизвестно, был ли план широко доведён до иранского руководства и готов ли Тегеран рассматривать его в качестве основы для переговоров. Позиция Израиля, который совместно с США с 28 февраля ведёт бомбардировки Ирана, также остаётся невыясненной.

Пакистан как посредник

Ключевую роль посредника между двумя воюющими сторонами, по имеющимся данным, взял на себя начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Сейид Асим Мунир. Источники отмечают, что он поддерживает тесные связи с Корпусом стражей исламской революции. Недавно Мунир обратился к спикеру иранского парламента и бывшему командиру КСИР Мохаммаду Багеру Галибафу с предложением принять переговоры на пакистанской территории - об этом сообщили иранский и пакистанский официальные представители, также пожелавшие остаться анонимными.

Мунир дважды встречался с президентом Трампом в 2025 году. Тот публично называл его своим «любимым фельдмаршалом». 25 марта премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф написал в социальных сетях, что его страна «полностью поддерживает усилия по урегулированию» и готова стать площадкой для переговоров - «при согласии США и Ирана».

Египет и Турция также оказывают давление на Тегеран с целью склонить его к конструктивному диалогу, отмечают источники.

Война продолжается

Несмотря на дипломатические сигналы, признаков скорого прекращения боевых действий нет. Израильские официальные лица заявляют, что ожидают продолжения войны ещё несколько недель. Иран продолжает наносить ракетные удары по Израилю и соседним арабским странам и сохраняет в своём распоряжении 440 килограммов высокообогащённого урана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Лэвитт подтвердила факт переговоров, однако подчеркнула: «Пока президент Трамп и его переговорщики изучают эту новую возможность для дипломатии, операция Epic Fury продолжается в полном объёме для достижения военных целей, поставленных верховным главнокомандующим и Пентагоном».

Иран: проблема принятия решений

По мнению New York Times, среди дополнительных факторов, осложняющих дипломатию, - паралич иранского командования. В первый день войны израильский удар по командному центру в Тегеране унёс жизни верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников. Кто сегодня обладает полномочиями принимать решения по вопросам войны, мира и дипломатии - остаётся неизвестным. По имеющимся данным, уцелевшие высокопоставленные иранские официальные лица испытывают серьёзные затруднения с внутренней координацией и опасаются, что личные встречи могут спровоцировать новые авиаудары.

Готовность Белого дома к переговорам, по оценке источников NYT, свидетельствует о том, что Трамп в настоящее время склонен сохранить нынешний иранский режим - пусть и в ослабленном и более сговорчивом виде. При этом ни Трамп, ни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху так и не определились окончательно: входит ли смена режима в перечень их военных целей.

