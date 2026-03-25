Армянская церковь лишилась права на безвозмездное получение земельных участков

В Армении будет ограничена практика передачи государственной и муниципальной земли в собственность Армянской апостольской церкви.

Соответствующие изменения в Земельный кодекс, инициированные правительством, парламент принял во втором и окончательном чтении.

Согласно новым нормам, государственные и муниципальные органы смогут передавать земельные участки церкви только на праве бессрочного пользования, без оформления права собственности.

Отмечается, что изменения не имеют обратной силы и будут применяться исключительно к новым решениям о предоставлении земельных участков.

Источник: Sputnik Армения