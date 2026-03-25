Власти России хотят ввести полный запрет на экспорт бензина
Правительство России обсуждает возможность повторно ввести полный запрет на экспорт бензина из страны.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией. Ограничение сняли в конце января.
19 марта глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов допустил, что если баланс спроса и предложения на бензин будет нарушен, то власти могут ввести превентивный запрет на экспорт бензина. По его словам, у правительства выработан «эффективный механизм принятия решения» в отношении этого вопроса.
25 февраля вице-премьер России Александр Новак отмечал, что правительство не исключает запрета на экспорт топлива в будущем, однако пока такой необходимости нет. Тогда он характеризовал ситуацию на российском рынке топлива как стабильную.
Полный запрет на экспорт бензина был введен 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января его сняли.