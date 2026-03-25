Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая являлась гарантом безопасности Армении в 2020 году, направила страну на бойню, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не верите? Послушайте заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанное им во время визита в Баку", - сказал Пашинян.

В декабре 2024 года Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета напомнил о том, что ни один армянский чиновник не отправится в Белоруссию до тех пор, пока президентом остается Александр Лукашенко. Они обменялись колкостями с президентом Белоруссии.

Отметим, что в феврале 2024 года Армения объявила о заморозке членства в ОДКБ и отказалась платить членские взносы. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что организация не выполнила оборонные обязательства перед Арменией, в том числе в 2021–2022 годах, и тем самым создала угрозы безопасности и суверенитету страны.