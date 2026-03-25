В Швеции застрелен 20-летний футболист

20-летний вратарь клуба «Форвард» Хуго Моссхаген погиб при стрельбе в шведском городе Эребру, сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошёл вечером 21 марта на парковке на западе города. Полиция получила вызов в 23:26, на месте обнаружили раненого мужчину — он позже скончался.

«Мы расследуем тяжёлое преступление. Это подтверждённая стрельба», — сообщил дежурный офицер Петер Андерссон.

Подозреваемых пока нет. Следствие не нашло связи Моссхагена с преступными группировками. Дело квалифицировано как убийство и нарушение закона об оружии. Мотив остаётся неизвестным. По одной из версий, речь идёт об ошибочной стрельбе — предполагаемой целью мог быть другой человек из его окружения.

В момент нападения Моссхаген был как минимум с одним знакомым. Он выступал за основной состав «Форварда» — клуба четвёртого дивизиона Швеции.

Источник: Чемпионат