Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Трамп назвал венгерского премьера «сильным лидером, который добивается результатов». «Виктор усердно трудится над защитой Венгрии, обеспечением роста ее экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, борьбой с нелегальной иммиграцией и поддержанием закона и порядка. Отношения между Венгрией и США при моей администрации достигли новых высот сотрудничества и выдающихся успехов во многом благодаря премьер-министру Орбану», - заявил американский лидер.

«Я горд был поддержать Виктора во время его переизбрания в 2022 году, и для меня честь сделать это снова», - подчеркнул Трамп, призвав избирателей в Венгрии отдать голос в поддержку Орбана. «Я с ним до конца», - заявил президент США.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» ведет ожесточенную предвыборную борьбу с оппозиционной партией «Тиса», на которую делает ставку руководство Евросоюза.

Источник: ТАСС