Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

First News Media09:07 - Сегодня
Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Трамп назвал венгерского премьера «сильным лидером, который добивается результатов». «Виктор усердно трудится над защитой Венгрии, обеспечением роста ее экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, борьбой с нелегальной иммиграцией и поддержанием закона и порядка. Отношения между Венгрией и США при моей администрации достигли новых высот сотрудничества и выдающихся успехов во многом благодаря премьер-министру Орбану», - заявил американский лидер.

«Я горд был поддержать Виктора во время его переизбрания в 2022 году, и для меня честь сделать это снова», - подчеркнул Трамп, призвав избирателей в Венгрии отдать голос в поддержку Орбана. «Я с ним до конца», - заявил президент США.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» ведет ожесточенную предвыборную борьбу с оппозиционной партией «Тиса», на которую делает ставку руководство Евросоюза.

Источник: ТАСС

Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

