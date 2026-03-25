Макрон призвал Пезешкиана восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Об этом французский лидер сообщил в X.

«Я провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я напомнил об абсолютной необходимости прекратить неприемлемые атаки на страны региона, обеспечить защиту энергетической и гражданской инфраструктуры, а также восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе», - написал Макрон.

Он добавил, что призвал Пезешкиана «добросовестно включиться в переговорный процесс, чтобы открыть путь к деэскалации».