«Пути назад не будет»: Трамп призвал Иран поскорее заключить сделку

Иранские переговорщики совсем «странные».

Об этом в соцсетях написал президент США Дональд Трамп.

«Они «умоляют» нас заключить сделку, что им и следовало бы делать, поскольку они потерпели военное поражение и у них нет никаких шансов на, и тем не менее они публично заявляют, что лишь «рассматривают наше предложение». НЕВЕРНО!!! Им лучше поскорее взяться за дело всерьез, пока не поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и ничего хорошего из этого не выйдет!», - отметил он.