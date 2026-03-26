Ким Чен Ын и Лукашенко подарили друг другу меч и автомат

Ким Чен Ын и Лукашенко подарили друг другу меч и автомат

Лидеры КНДР и Беларуси Ким Чен Ын и Александр Лукашенко обменялись подарками в виде оружия. КНДР передала в качестве подарка традиционный меч и сосуд с изображением белорусского лидера, а белорусская сторона - производимый в республике автомат.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал "Пул первого".

На видео, опубликованном в канале, видно, как переводчик говорит Лукашенко, что сосуд украшен ракушками.

Далее лидеры стран осматривают церемониальный клинок. "У нас за оружие положено деньги дарить", - отметил Лукашенко и передал Ким Чен Ыну коробку с монетой.

Лукашенко подарил Ким Чен Ыну производимый в республике автомат на базе автомата Калашникова.

"Вот мы начали производить стрелковое оружие", - сказал Лукашенко. "Все правильно. Оружием владеет", - отметил белорусский президент, наблюдая, как Ким Чен Ын обращается с образцом, в частности, отводит затворную раму. "На всякий случай, если враги появятся", - отметил Лукашенко, передавая подарок.

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40