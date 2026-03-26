Ким Чен Ын и Лукашенко подарили друг другу меч и автомат

Лидеры КНДР и Беларуси Ким Чен Ын и Александр Лукашенко обменялись подарками в виде оружия. КНДР передала в качестве подарка традиционный меч и сосуд с изображением белорусского лидера, а белорусская сторона - производимый в республике автомат.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал "Пул первого".

На видео, опубликованном в канале, видно, как переводчик говорит Лукашенко, что сосуд украшен ракушками.

Далее лидеры стран осматривают церемониальный клинок. "У нас за оружие положено деньги дарить", - отметил Лукашенко и передал Ким Чен Ыну коробку с монетой.

Лукашенко подарил Ким Чен Ыну производимый в республике автомат на базе автомата Калашникова.

"Вот мы начали производить стрелковое оружие", - сказал Лукашенко. "Все правильно. Оружием владеет", - отметил белорусский президент, наблюдая, как Ким Чен Ын обращается с образцом, в частности, отводит затворную раму. "На всякий случай, если враги появятся", - отметил Лукашенко, передавая подарок.

Источник: ТАСС