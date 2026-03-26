Дагестан направил помощь Ирану через Азербайджан

Семь грузовиков с почти 140 тоннами гуманитарной помощи для населения Ирана направлены из Дагестана в исламскую республику через территорию Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев заявил: «Семь автомашин уже отправилось при поддержке правительства Дагестана и лично главы республики Сергея Меликова. В дальнейшем Дагестан также планирует продолжать оказывать помощь иранскому народу. Сейчас груз в основном составляют мука, мучные изделия и крупы».

По его словам, автоколонна примерно через 12 часов прибудет на иранскую границу, где ее встретят местные власти, генеральный консул России в Реште Андрей Аленкин и представители российской стороны.

В подготовке гуманитарного груза приняли участие Общество Красного Креста Республики Дагестан, благотворительный фонд «Чистое сердце», иранская диаспора Махачкалы, депутаты Народного собрания республики, а также Объединение автомобильных перевозчиков региона.