МИД: Иран продолжит защищаться от США и Израиля до полной реализации целей

Тегеран намерен продолжить защищаться от США и Израиля до тех пор, пока не заставит их пожалеть и не реализует поставленные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иранский министр заявил об этом в ходе телефонного разговора с бразильским коллегой Мауро Виейрой.

Аракчи подчеркнул твердую решимость Ирана защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность до тех пор, пока цели не будут достигнуты полностью и пока агрессоры не пожалеют, - говорится в заявлении МИД Ирана.

