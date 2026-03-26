 Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать | 1news.az | Новости
В мире

Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать

First News Media17:28 - Сегодня
Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать

Эскалация конфликта в Ближневосточном регионе поставила под удар целый ряд отраслей. Последствия этого конфликта пока трудно спрогнозировать, причем даже тем, кто в него вовлечен, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам", - подчеркнул глава государства на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин обратил внимание на то, что под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров и товарных позиций. "Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать", - отметил российский лидер.
"Но для нас это еще сложнее, - обратил внимание президент. - Но, тем не менее, мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события".

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

29 / 01 / 2026, 11:40