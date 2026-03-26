СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

Иран направил официальный ответ на мирный план США по завершению конфликта, ждет реакцию Вашингтона, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

"Ответ Ирана на 15 предложенных СШАпунктов был официально направлен вчера вечером через посредников. Иран ждет реакцию противоположной стороны", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Иран в своем ответе заявил о необходимости прекращения агрессии в адрес Тегерана, а также создания условий того, чтобы конфликт не повторился вновь. Кроме того, Тегеран требует компенсаций за ущерб, а также гарантированных репараций, завершения конфликта "на всех фронтах, что касается "групп сопротивления" - союзников Ирана в регионе.

Кроме того, по данным Tasnim, Иран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

