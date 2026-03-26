ЦАХАЛ заявил о ликвидации иранского генерала

First News Media18:10 - Сегодня
Ночью ВВС Израиля, действуя на основе точной разведывательной информации ЦАХАЛ и военно-морских сил, нанесли точечный удар по Бендер-Аббасу, в результате которого был ликвидирован Алиреза Тангсири, занимавший должность командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на протяжении восьми лет.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Тангсири занимал ряд ключевых постов в ВМС КСИР, где курировал деятельность режима и координировал взаимодействие между иранскими вооружёнными силами в районе Персидского залива. На протяжении многих лет он отвечал за атаки на нефтяные танкеры и коммерческие суда, а также лично угрожал свободе судоходства и торговли в Ормузском проливе и международных водах.

В ходе операции «Рык льва» Тангсири руководил усилиями по закрытию Ормузского пролива и продвигал террористические атаки в морской сфере, являясь одной из ключевых фигур, ответственных за дестабилизацию мировой экономики.

Кроме того, Тангсири находился под многочисленными международными санкциями за непосредственное участие в террористических атаках против судов в международных водах, а также за передачу систем противовоздушной обороны и БПЛА России и Сирии.

Наряду с Тангсири, ЦАХАЛ ликвидировал главу разведывательного управления ВМС КСИР Бехнама Резаи. Он считался ключевым специалистом в области морской разведки. В рамках своей должности он отвечал за сбор разведданных о странах региона и координировал действия с различными разведывательными структурами.

Ликвидация высшего руководства ВМС Ирана пополняет список десятков командиров иранского режима, которые были уничтожены, и представляет собой ещё один серьёзный удар по системе управления и контроля КСИР, а также по его способности организовывать террористическую деятельность в морской сфере против стран региона.

ЦАХАЛ продолжит решительно действовать против командиров иранского режима там, где это потребуется», – говорится в сообщении.

