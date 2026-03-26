Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану
США продолжат наносить удары по Ирану, несмотря на продолжающиеся контакты сторон по мирному урегулированию конфликта.
Oб этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме.
"Сейчас у них есть шанс, при котором Иран полностью откажется от ядерных амбиций и наметит новый путь. Мы увидим, хотят ли они это сделать. Если нет, мы будем их худшим кошмаром. А пока мы просто продолжим беспрепятственно взрывать их, ничто не сможет нас остановить", - сказал он.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
252