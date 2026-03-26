Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану

First News Media19:50 - Сегодня
Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану

США продолжат наносить удары по Ирану, несмотря на продолжающиеся контакты сторон по мирному урегулированию конфликта.

Oб этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме.

"Сейчас у них есть шанс, при котором Иран полностью откажется от ядерных амбиций и наметит новый путь. Мы увидим, хотят ли они это сделать. Если нет, мы будем их худшим кошмаром. А пока мы просто продолжим беспрепятственно взрывать их, ничто не сможет нас остановить", - сказал он.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Актуально

Мнение

Без альтернатив: как Азербайджан стал осью коридора «Север - Юг»

Общество

Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В мире

СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

В мире

«Пути назад не будет»: Трамп призвал Иран поскорее заключить сделку

В мире

Уиткофф: США передали Ирану предложения из 15 пунктов

Axios: США готовят «финальный удар» по Ирану в случае провала переговоров

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Умер легендарный актёр Чак Норрис

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

Последние новости

В Баку был открыт огонь по трем людям: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Уиткофф: США передали Ирану предложения из 15 пунктов

Сегодня, 20:42

Axios: США готовят «финальный удар» по Ирану в случае провала переговоров

Сегодня, 20:20

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 20:10

Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Сегодня, 20:00

Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану

Сегодня, 19:50

18-летний сын Рамзана Кадырова стал самым молодым майором в России - ВИДЕО

Сегодня, 19:40

Путешественники прибыли в Шушу - ФОТО

Сегодня, 19:30

Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 19:15

Азербайджан поддерживает деятельность стран Африки в сфере градостроительства - ФОТО

Сегодня, 19:00

Дом всемирноизвестного иранского кинорежиссера пострадал при авиаударах США

Сегодня, 18:45

Международные путешественники в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 18:42

Американцы начали экономить на еде из-за войны с Ираном

Сегодня, 18:30

ЦАХАЛ за последние дни ликвидировал более 30 боевиков «Хезболлах» на юге Ливана

Сегодня, 18:20

Нетаньяху: Израиль наносит удары по Ирану всеми силами

Сегодня, 18:15

ЦАХАЛ заявил о ликвидации иранского генерала

Сегодня, 18:10

СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

Сегодня, 17:52

Генсек НАТО призвал Грузию вернуться на проевропейский путь

Сегодня, 17:48

Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать

Сегодня, 17:28

МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Сегодня, 17:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40