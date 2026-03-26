Уиткофф: США передали Ирану предложения из 15 пунктов

Американская администрация утверждает, что есть позитивный отклик на предложения из 15 пунктов, переданные Ирану Соединенными Штатами в качестве основы для возможной мирной договоренности.

Как передает ТАСС, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Могу вам сегодня сообщить, что мы <...> передали [Ирану] список действий из 15 пунктов, который формирует основу [возможной] мирной договоренности. Это было передано через пакистанское правительство, которое выступает в качестве посредника. И это привело к мощным и позитивным сигналам и переговорам", - заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Наконец, мы сказали Ирану последнее: не просчитайтесь вновь", - добавил он, выступая на заседании президентского кабинета в Белом доме.