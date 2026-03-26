СМИ: Иран укрепляет оборону острова Харк на случай атак США

Иран размещает дополнительный военный персонал и системы ПВО на острове Харк в рамках подготовки к возможной наземной операции США.

Это утверждает телеканал CNN, ссылающийся на источники в американской разведке.

Согласно данным разведывательных служб США, Иран также разместил противопехотные и противотанковые мины вокруг острова и на его береговой линии в местах потенциальной высадки американского десанта.

"Я бы очень обеспокоился по этому поводу <...>. [Иран] сделает все возможное, чтобы его действия привели к максимальным потерям среди американских военных как в море, так и после высадки сухопутных войск на их (иранской - прим. ТАСС) суверенной территории", - заявил телеканалу бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

