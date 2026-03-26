Трамп показал пародию на Байдена во время выступления

Американский лидер Дональд Трамп спародировал своего предшественника Джо Байдена, изобразив растерянность при попытке найти выход со сцены.

"[Байден] никогда не мог найти лестницу, А люди хотят видеть президента, который сможет это сделать. Его выступления всегда были предельно краткими, они длились по несколько секунд", - заявил Трамп на мероприятии Республиканской партии по выборам в Палату представителей Конгресса.

После демонстрации своей пародии, во время которой американский лидер кружился на месте и громко проговаривал: "Куда? Куда?", Трамп заявил, что терпеть не мог Байдена.

Источник: ТАСС