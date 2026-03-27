В Иране повреждены более 600 школ из-за авиаударов

Более 600 школ в Иране повреждены или разрушены, а более тысячи учеников и преподавателей погибли или были ранены.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Более шестисот школ по всему Ирану разрушены или повреждены, в результате чего более тысячи учеников и учителей были убиты или ранены. Агрессоры угрожают Ирану атаками на жизненно важную инфраструктуру, целясь в больницы, машины скорой помощи, медицинский персонал, спасателей Красного Полумесяца, нефтеперерабатывающие заводы, водные ресурсы и жилые районы", - заявил он в ходе 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Источник: ТАСС