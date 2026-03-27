В районе Тель-Авива прогремели взрывы

Воздушная тревога вновь прозвучала в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало. Это уже четвертая с начала дня ракетная атака на Израиль со стороны Ирана.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны, а также на юге Израиля.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.