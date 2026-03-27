Bloomberg: После начала войны доходы Ирана от продажи нефти резко выросли

После начала войны доходы Ирана от продажи нефти резко выросли, пишет Bloomberg.

Иран заработал сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти с начала войны, получив выгоду от резкого роста цен на свою нефть после того, как стал единственным крупным экспортером, имеющим доступ через Ормузский пролив.

Исламская Республика получает двойную выгоду от ценовых изменений с начала войны. Ее флагманский сорт нефти продается клиентам, в основном в Китае, с меньшей скидкой.

Кроме того, цена марки Brent перевалила за 100 долларов за баррель с начала войны США и Израиля с Ираном.

Отмечается, что Иран после начала атак США и Израиля получил около 3,9 млрд. долларов доходов от продажи нефти.