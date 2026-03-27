Армения просит Грузию передвинуть газопровод

По просьбе Армении будет перенесен 5,5-километровый участок газового трубопровода, соединяющего Грузию и Армению․

Соответствующая заявка уже поступила в департамент Надзора за окружающей средой Минприроды Грузии, сообщает Sputnik Грузия.

Согласно документации, изменение местоположения трубопровода связано с просьбой армянской стороны, поскольку армянский участок трубопровода расположен в трехсторонней грузино-армяно-азербайджанской пограничной зоне и был заминирован в 90-е годы.

"Исходя из того, что на данном участке невозможно соблюдение минимальных стандартов безопасности и проведение ремонтных работ, на основании трехстороннего межгосударственного соглашения было решено убрать упомянутый проблемный участок газопровода из заминированной зоны и построить новый газопровод на безопасном расстоянии", – говорится в обосновании переноса.

Трубопровод будет перенесен на несколько километров и соединен с новым участком, построенным армянской стороной.

Трубопровод из Грузии является одним из основных маршрутов поставки природного газа в Армению.

Армения получает газ из России через грузинскую транзитную инфраструктуру.