МИД РФ: Россия готова к нормализации отношений с Грузией

Россия готова продвигать процесс нормализации отношений с Грузией настолько, насколько к этому готов сам Тбилиси.

Как передает газета «Известия», об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Все зависит от грузинской стороны. Не Россия разрывала с Грузией отношения, это сделал режим (экс-президента Михаила) Саакашвили. Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия», — отметил Галузин.

Напомним, дипломатические отношения были разорваны Тбилиси в 2008 году после Юго-Осетинской войны и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.