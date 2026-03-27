Бывший рэпер стал самым молодым премьер-министром Непала - ФОТО

В должность главы правительства Непала официально вступил 35‑летний Балендра Шах, бывший мэр Катманду и популярный рэпер, сообщает Reuters.

Лидер Национальной независимой партии стал самым молодым премьер‑министром страны за последние десятилетия. По итогам мартовских выборов его партия получила 182 из 275 мест в парламенте, обеспечив себе большинство.

Шах, известный также под сценическим именем Бален, приобрёл широкую популярность на фоне разочарования граждан традиционными политическими силами, которые многие связывают с коррупцией и неэффективным управлением.