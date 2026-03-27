«Русский дом» в Праге забросали коктейлями Молотова

Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание "Русского дома" в Праге.

Об этом сообщил телеканалу RT руководитель культурного центра Игорь Гиренко.

По его словам, злоумышленники целились в окна библиотеки. Из шести брошенных бутылок с зажигательной смесью три не сработали.

"Речь идет именно о бутылках, попавших внутрь здания. Трудно представить последствия, если бы все они сработали", — отметил он.

Гиренко считает, что время атаки выбрано не случайно: на пятницу было запланировано заключительное мероприятие Дней русской культуры.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы Чехии установят и привлекут к ответственности причастных.

Источник: ТАСС