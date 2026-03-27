Жертвы Эпштейна подали иск к властям США и Google

Группа жертв финансиста Джеффри Эпштейн подала коллективный иск против администрации США и поисковой системы Google из-за разглашения личной информации в опубликованных за последние месяцы документах.

Об этом сообщил телеканал NBC.

В иске утверждается, что власти США через министерство юстиции сделали выбор в пользу быстрого и масштабного раскрытия информации, не обеспечив должную защиту личных данных пострадавших.

Отмечается, что позже правительство удалило личную информацию жертв из публичных документов.

Однако истцы заявляют, что такие платформы, как Google, продолжают отображать эти данные, несмотря на обращения с просьбой удалить их.

Заявители требуют от Минюста США выплатить каждому пострадавшему не менее $1 тыс. компенсации, а также взыскать с Google штрафные санкции, которые, по их мнению, должны быть достаточными для наказания и предотвращения подобных нарушений в будущем.

Кроме того, авторы иска просят суд обязать Google немедленно и окончательно удалить личную информацию пострадавших.

Источник: Газета.ру