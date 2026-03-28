Пезешкиан выступил с предупреждением к соседним странам
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не наносит превентивных ударов, но ответит жестко на удары по его инфраструктурным и экономическим центрам.
«Мы неоднократно заявляли, что Иран не наносит превентивных ударов, однако мы ответим предельно жестко, если наши инфраструктурные или экономические центры станут мишенью», - написал иранский президент на своей странице в социальной сети Х.
При этом, обратившись к странам региона, Пезешкиан подчеркнул: «Если вы стремитесь к развитию и безопасности, не позволяйте нашим врагам управлять войной с ваших территорий».
We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.
To the countries of the region:
If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026