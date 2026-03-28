В Армении проливные дожди стали причиной камнепадов - ВИДЕО

В Армении из-за проливных дождей в некоторых районах подтоплены улицы, на дорогах в Сюникской области произошли камнепады, движение восстановлено.

По данным Спасательной службы МВД Армении, камнепады произошли на участках дорог Татев-Лцен, Капан-Каджаран (движение стало односторонним), Алидзор – "Мост Сатаны" (движение было прекращено).

Ранее губернатор Сюникской области Роберт Гукасян предупредил о риске паводков из-за обильных осадков. Жителей призывают избегать прибрежных зон, не приближаться к рекам и соблюдать осторожность на дорогах.

Отметим, что вчера на дороге, ведущей в Арпикский район города Капан, произошел оползень, и движение по дороге было перекрыто в одном направлении. Выяснилось, что в результате оползня, вызванного проливными дождями, на проезжей части образовалась масса земли и древесных веток.

По данным синоптиков, начиная со второй половины 28 марта до 1 апреля время от времени в отдельных регионах ожидаются осадки - в горных зонах прогнозируется мокрый снег.

