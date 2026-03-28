В Турции заявили, что у войны против Ирана нет никаких правовых оснований

Нападение на Иран не имеет каких-либо правовых оснований, и начавшие войну не ограничатся только Ираном.

Об этом заявил глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын на саммите по стратегическим коммуникациям Stratcom 2026 в Стамбуле.

«Нет необходимости говорить о том, что у войны против Ирана нет никаких оснований с точки зрения международного права. Однако мы прекрасно знаем, что те, кто развязал эту войну, не ограничатся только Ираном, а будут стремиться к уничтожению, аннексии и оккупации в регионе. Мы видим, как в последние дни развиваются события в Ливане, где складывается ситуация, аналогичная той, что была на Голанских высотах в 1974 году. Это попытка реализации политики уничтожения, аннексии и оккупации», - сказал Калын.

По его убеждению, «эта региональная война, развязанная Израилем, быстро перерастает в глобальный кризис».

«Как заявил наш президент, она превращается в войну, за которую платят 8 млрд жителей планеты. Мы прилагали огромные усилия для предотвращения подобных конфликтов и разрушений. Сегодня в разгар этой войны мы уже около месяца прилагаем значительные усилия, чтобы положить ей конец и не допустить в ней участия Турции. Эти усилия продолжаются без перерыва. Мы активизируем наши шаги по предотвращению распространения этой войны на весь регион, ее усиления и нанесения долгосрочного ущерба в будущем», - сообщил Калын.

Он отметил, что, по имеющимся оценкам, «одним из результатов этой войны станет не только ликвидация ядерного потенциала Ирана, но гораздо более опасные последствия». «Будет подготовлена почва для братоубийственной войны, кровавой вражды, которая продлится десятилетия между основными народами региона: турками, курдами, арабами и персами. Хочу заявить, что Турция будет сохранять бдительность и сопротивляться таким последствиям до самого конца. Турция никогда не была и никогда не будет стороной, провоцирующей раздор», - указал Калын.

Источник: ТАСС