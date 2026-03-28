Вице-президент США заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами

First News Media20:07 - Сегодня
Вице-президент США заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире шоу Бенни Джонсона на Youtube-канале заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами.

«Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны», — отметил Вэнс.

Он добавил, что одна из величайших уловок дьявола — это убедить людей, что он никогда не существовал.

По словам американского вице-президента, христианство, как любая большая мировая религия, признает существование странных вещей и вещей, «которые очень сложно объяснить».

Источник: Газета.ру

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

