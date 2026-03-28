Вице-президент США заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире шоу Бенни Джонсона на Youtube-канале заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами.

«Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны», — отметил Вэнс.

Он добавил, что одна из величайших уловок дьявола — это убедить людей, что он никогда не существовал.

По словам американского вице-президента, христианство, как любая большая мировая религия, признает существование странных вещей и вещей, «которые очень сложно объяснить».

