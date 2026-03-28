Американский десантный корабль с 3500 военными прибыл на Ближний Восток

Американский десантный корабль USS Tripoli с группой из около 3 500 моряков и морских пехотинцев прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM.

Корабль класса America является флагманом десантной готовой группы Tripoli в составе 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты. На борту находятся транспортные и штурмовые самолеты, а также десантно-штурмовые и тактические активы.

Ранее сообщалось, что USS Tripoli был отправлен на Ближний Восток.

Источник: ТАСС