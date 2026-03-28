Глава МИД Ирана поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал публикацию на своей странице в соцсети на азербайджанском языке.
Как сообщает 1news.az, в публикации отмечено:
«Выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана за гуманитарную помощь, а также за созданные условия для доставки помощи из других стран. Такая поддержка, проявленная в трудные дни, основана на общей культуре, объединяющей народы Ирана и Азербайджана».
Azərbaycan hökumətinə və xalqına humanitar yardımlara görə, eləcə də digər ölkələrin yardımlarının çatdırılması üçün yaradılmış şəraitə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Çətin günlərdə nümayiş etdirilən bu dəstək, İran və Azərbaycan xalqlarını birləşdirən ortaq mədəniyyətə söykənir. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 28, 2026