Верховный лидер Ирана не появляется на публике из соображений безопасности

Верховный лидер Ирана Моджатба Хаменеи не появляется на публике из соображений безопасности, однако продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Али Бахрейни.

По его словам, отказ от публичных мероприятий связан с текущей ситуацией: «Причиной его отсутствия на публике является соблюдение мер безопасности».

В то же время, по данным CNN, американские разведслужбы в ходе закрытых брифингов для президента Дональд Трамп неоднократно обсуждали вопрос отсутствия иранского лидера.

Как отмечают источники, команда по национальной безопасности Белого дома пытается установить, кто фактически контролирует ситуацию в Тегеране.