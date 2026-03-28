Зеленский: Эмир Катара высоко оценил работу украинских экспертов в сфере отражения воздушных угроз

Президент Владимир Зеленский заявил, что услышал от эмира Катара высокую оценку работы украинских экспертов, которые делятся опытом в защите неба.

В Дохе Зеленский встретился с командой украинских экспертов, которые в Катаре делятся опытом и экспертизой в защите неба. Украинские специалисты доложили президенту о своей работе и наработках. Украинцы провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей Катара для отражения воздушных угроз и разработали конкретные решения для усиления защиты неба.

"И сегодня во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для меня было важно услышать такую высокую оценку работы наших ребят и благодарность за их консультации".

По словам украинских экспертов, удары баллистикой и дронами – это сейчас самая большая проблема в регионе. Если против баллистики эффективно работают только системы ПВО, то для борьбы с дронами украинцы разработали значительно более дешевые решения.

"Они уже доказали свою эффективность в противодействии разным типам дронов, и поэтому в нашем опыте так заинтересован Катар. Украина всегда говорит о том, что мы готовы делиться своей экспертизой и помогать тем, кто и нам в Украине может помочь с укреплением защиты", – подчеркнул президент.