В Кувейте 58 часов боролись с пожаром в аэропорту после атаки дрона - ВИДЕО

Пожарные и представители экстренных служб почти двое суток боролись с масштабным пожаром в международном аэропорту Кувейта после того, как беспилотник поразил там топливные баки, сообщила кувейтская армия, оказавшая значительную помощь при тушении огня.

Драматические кадры показывают пламя и густой черный дым, поднимающийся из района аэропорта, пока пожарные пытались сдержать огонь. Их усилия длились 58 часов, в буквальном смысле без передышки днем и ночью. Удар нанес значительный ущерб радиолокационной системе аэропорта, добавила армия Кувейта, хотя о жертвах не сообщалось.

За последние 24 часа ПВО страны обнаружила 15 дронов, некоторые из которых были нацелены на аэропорт, сообщает CNN. Беспилотники, связанные с Ираном, неоднократно атаковали главный международный аэропорт страны во время войны между США и Израилем с Ираном, в результате чего несколько человек получили ранения и нанесли ущерб пассажирскому терминалу, сообщили кувейтские власти.