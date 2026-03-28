Йеменские хуситы заявили о готовности поддержать Иран в случае дальнейшей эскалации

Движение хуситов «Ансар Аллах» готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки.

Об этом 28 марта заявил замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур.

«Йемен под руководством «Ансар Аллах» присоединится к поддержке Ирана, <...> если Вашингтон и его союзники поспешат обострить ситуацию», — приводит CNN слова Мансура.

Он отметил, что сроки будут зависеть от оценок вооруженных сил, а также от консультаций с Тегераном. По его словам, хуситы допускают возможность блокировки Баб-Эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив.